Україна до опалювального сезону має намір закачати до сховищ 8,2 мільярда кубометрів газу

Україна до майбутнього опалювального сезону має намір закачати до підземних сховищ газу близько 8,2 мільярда кубометрів палива, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик.

"По газу передбачено, що 8,2 мільярда кубометрів ми будемо закачувати до газових сховищ. Цього буде достатньо", - сказав він.

При цьому міністр повідомив, що Україна відновить імпорт газу з Росії лише у випадку пропозиції компанією "Газпром" прийнятної ціни на паливо.

Раніше повідомлялося, що протягом 2016 року Україна планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому зазначалося, що цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах.

Запаси природного газу в українських ПСГ з 2 по 8 травня збільшилися на 1,4%, або на 118 мільйонів кубометрів, - до 8,838 мільярда кубометрів з 8,720 мільярда кубометрів.