Туреччина зацікавлена в купівлі українських шахт - голова Міненерговугілля

Туреччина зацікавлена в приватизації українських шахт і готова інвестувати у розвиток вугільної галузі України, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик у рамках обговорення планів роботи міністерства на поточний рік.

"Сьогодні відбулася цікава зустріч з нашими турецькими партнерами... Туреччина готова надавати необхідний фінансовий ресурс для того, щоб ми відновлювали галузь. Також вони готові брати активну участь у приватизації тих шахт, яку ми передбачили",- сказав міністр.

Також він повідомив, що, крім пропонуються до приватизації, є група шахт, які міністерство планує вивести на беззбиткову роботу протягом 6-12 місяців. При цьому 5 держшахт буде ліквідовано.

Як зазначив міністр, міністерство направить всі кошти, які заплановані в держбюджеті на ліквідацію збиткових шахт, саме на цю мету, і не буде перенаправляти гроші на підтримку роботи шахт, що робилося протягом останніх кількох років.

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Як повідомляв УНІАН, влада України наприкінці 2014 року прийняли рішення закрити 32 збиткові державні шахти протягом 2015-2019 років у рамках реалізації нової політики енергонезалежності. Крім того, було прийнято рішення приватизувати вугільні підприємства, які закривати недоцільно. Зокрема, 2015 року на приватизацію планували виставити 35 вугільних шахт. Однак 2015 року приватизаційні плани так і не були реалізовані. Поточного року Міненерговугілля вирішило приватизувати всі підприємства вугільної галузі та ліквідувати ті з них, які не вдасться продати.

Більшість українських державних вугільних підприємств є збитковими з низки причин: слабкі запаси, складна геологія, а також сильно застаріле обладнання. Протягом довгих років державний бюджет знижував вартість вугілля держшахт з допомогою дотацій. Це не призвело до розвитку вугільної галузі, а навпаки, лише сповільнювало реформи. При цьому на тему дотацій неодноразово спалахували скандали, пов'язані з вимиванням держкоштів через посередників, зокрема, під час президентства Віктора Януковича.

За січень-лютий 2016 року державні шахти видобули 1,047 тисячі тонн вугілля, або 15,9% від загального обсягу видобутку в країні. Скорочення видобутку на держпідприємствах протягом 2 місяців склало 16,1%. При цьому їх обсяг у загальному видобутку по країні не перевищує 20%.