Вартість WTI вперше з листопада перевищила $47
18:18, 12 травня 2016Енергетика
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Світові ціни на нафту в четвер прискорили зростання.
REUTERS
Нафту марки WTI вперше з 4 листопада 2015 року піднялася вище позначки в 47 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.
"Станом на 16:24 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,88% - до 48,02 долара за барель, червневі ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 1,62% - до 46,98 долара за барель", - йдеться в повідомленні.
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Раніше вартість нафти марки WTI піднімалася до 47,02 долара за барель.
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