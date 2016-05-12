Вартість WTI вперше з листопада перевищила $47

Нафту марки WTI вперше з 4 листопада 2015 року піднялася вище позначки в 47 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 16:24 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,88% - до 48,02 долара за барель, червневі ф'ючерси на нафту марки WTI зросли на 1,62% - до 46,98 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Раніше вартість нафти марки WTI піднімалася до 47,02 долара за барель.