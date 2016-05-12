Іран вийшов на досанкційний рівень видобутку нафти

За підсумками квітня Іран досяг досанкційного рівня видобутку, тобто максимуму майже за п'ять років, повідомляє Газета.ru з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), яке зазначає, що саме Іран став причиною досягнення країнами ОПЕК максимального рівня видобутку за вісім років.

"У квітні Іран видобував 3,56 мільйона барелів на добу, подібний рівень видобутку Ісламська Республіка досягала в листопаді 2011 року - до санкцій з боку світового співтовариства у зв'язку з іранською ядерною програмою. Рівень експорту нафти з Ірану протягом місяця зріс на 40% і склав 2 мільйони барелів на день", - йдеться в повідомленні.

Крім Ірану видобуток нафти в ОПЕК збільшили Ірак та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), проте їх внесок не був настільки великим у загальному обсязі, як нарощування видобутку на 300 тисяч барелів на добу Іраном. У результаті в квітні ОПЕК здобув 32,76 мільйона барелів нафти, подібний рівень картель востаннє досягав в серпні 2008 року.

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Головними покупцями іранської нафти виступають Китай та Європа. Китай наростив закупівлі в Ірану на 57% в місячному вираженні, або 800 тисяч барелів на добу, Європа збільшила закупівлі в Ірану вдвічі - до 500 тисяч барелів на добу. До введення антиіранських санкцій 2012 року Європа купувала в Ірану 600 тисяч барелів на добу.

Раніше повідомлялося, що МЕА підвищило прогноз по попиту на нафту 2016 року.