Голова Міненерговугілля Насалик назвав кандидатуру на посаду свого заступника

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик запропонував Кабінету міністрів затвердити на посаді свого заступника колишнього заступника міністра фінансів України Ігоря Уманського.

Про це Насалик сказав в ході обговорення планів роботи міністерства на поточний рік.

"Я подав на розгляд Кабінету міністрів України Уманського (Ігоря Уманського - УНІАН) на посаду першого заступника", - сказав Насалик.

Він також повідомив, що на даний час Уманський є радником з фінансових питань.

За словами міністра, дану кандидатуру він запропонував вдруге, оскільки в перший раз Уманський не пройшов спеціальної перевірки.

"Я думаю, що це людина, яка досконало знає бюджетний процес і в змозі вирішити проблеми в системі енергетики", - сказав Насалик, додавши, що в секторі енергетики існує низка фінансових проблем, в тому числі багатомільярдна заборгованість держпідприємства "Енергоринок" перед виробниками електроенергії.

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Як повідомляв УНІАН, Уманського було призначено на посаду першого заступника міністра фінансів України в грудні 2014 року, проте вже в грудні 2015 року він подав прохання про відставку, не погодившись з політикою, що проводиться Міністерством фінансів України.