Міненерго США прогнозує $141 за барель нафти до 2040 року

За прогнозом відомства, світові ціни на нафту, що впали з позначки близько $115 за барель в 2011 році до $50 в 2015 році, протягом аналізованого періоду будуть відновлюватися. Як очікується, у 2040 році ціна нафти досягне $141 за барель, вказується в документі, передає РБК.

Збільшення добового споживання нафти складе 31 млн бар. порівняно з 2012 роком, від якого американське Міненерго веде відлік в прогнозі. Це приблизно дорівнює поточному попиту в США і Китаї, відзначає колумніст Bloomberg Лаєм Деннінг.

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Мінімальне збільшення попиту Міненерго США очікує в країнах Європи і Євразії, що не входять в ОЕСР, у тому числі в Росії. Воно складе до 2040 року 14%, зазначається в прогнозі. Причиною слабкого зростання в прогнозі називається скорочення населення регіону і значне підвищення енергоефективності, яке буде досягнуто за рахунок заміни старого обладнання радянських часів.

На думку Деннінга, судити про коректність прогнозу попиту досить складно. Він пише, що основним аргументом на користь значного зростання попиту на нафту є збільшення населення і його доходів, особливо в країнах, що розвиваються. В якості контраргументів, з іншого боку, виступають заходи з обмеження викидів парникових газів, розвиток технологій у галузі електричних батарей і автономних транспортних засобів.

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Світовий рівень видобутку нафти буде зростати щорічно з 2015 року приблизно на 1 млн бар. в день, зазначається в прогнозі. Деннінг нагадує, що ОПЕК зараз видобуває приблизно 33 млн бар. у добу, а до 2040 року прогнозує зростання добової видобутку до 47 млн бар.

У зв'язку з цим колумніст Bloomberg вважає, що для задоволення майбутнього попиту картелю знадобиться наростити видобуток в найближчі 25 років на еквівалент ще однією Саудівської Аравії. При цьому Деннінг пропонує звернути увагу на те, що рівень видобутку в Нігерії впав на 20% через напади на нафтопромисли, у Венесуелі — через глибоку економічну кризу, Ірак і Лівія практично не контролюють свою територію, а сама Саудівська Аравія зібралася стати менш залежною від нафти.

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У прогнозі Міненерго США також наводяться дані по іншим країнам — експортерам енергоносіїв. Росія, згідно з прогнозами американських аналітиків, збільшить видобуток природного газу до 2040 року приблизно на 283 млрд куб. м, головним чином за рахунок розробки родовищ в Арктиці і східних регіонах країни. При цьому на Китай, США і Росію припаде 44% збільшення видобутку газу в зазначений період, вважає Міненерго США.