Ціни на нафту повернулися до зниження

Вартість нафти у п'ятницю знижується, перебуваючи під тиском зміцнення курсу долара до низки світових валют, а також на тлі фіксації інвесторами прибутку після зростання світових цін на "чорне золото" до нових максимумів 2016 року, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"За станом на 08:08 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,52% - до 47,83 долара за барель. Червневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 0,73% - до 46,36 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зміцнення курсу долара до низки світових валют в п'ятницю спричинене очікуванням інвесторами нової порції статданих зі США. Так, пізніше буде оприлюднено звіт міністерства торгівлі країни за обсягом роздрібних продажів у квітні. Аналітики вважають, що показник зріс на 0,8%.

Також буде опублікований індекс споживчих настроїв Мічиганського університету (Michigan Consumer Sentiment Index), що відображає ступінь довіри домогосподарств до економіки США. У травні, за попередньою оцінкою, показник зріс до 89,5 пунктів з 89 пунктів у квітні, вважають експерти. Сильні позиції долара роблять покупку нафти дорожчою для інвесторів, які володіють іноземною валютою.

Крім того, вплив на динаміку торгів на ринку "чорного золота" надає фактор фіксації інвесторами прибутку, після зростання світових цін на нафту до чергових максимумів 2016 року днем раніше. Так, у четвер вартість нафти марки WTI вперше з 4 листопада 2015 року піднялася вище позначки в 47 доларів за барель. Крім того, ціна марки Brent у четвер вперше з 29 квітня піднялася вище позначки у 48 доларів за барель.

Читайте такожІран вийшов на досанкційний рівень видобутку нафти

Увагу учасників торгів також зосереджено на майбутній публікації даних від американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes за кількістю бурових установок у США. Тижнем раніше кількість установок скоротилося на 5 одиниць, або на 1,19%, і склала 415 одиниць.