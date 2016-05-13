"Нафтогаз" назвав ціну закупівлі газу з Європи (інфографіка)

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» в першому кварталі 2016 року імпортував з країн Європейського Союзу природний газ за середньозваженою ціною 198 дол. за тис. куб. м, що на 34% менше, ніж за перший квартал 2015 року. Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

Згідно з повідомленням, минулого року ціни на імпортний газ були вищими і становили 228 дол. за тис. куб. м у четвертому кварталі, 266 дол. за тис. куб. м у третьому кварталі та 268 дол. за тис. куб. м у другому кварталі.

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Також повідомляється, що наведені ціни не враховують вартості розподілу потужності в точці входу в газотранспортну систему України, яка з 1 січня 2016 року була встановлена Національною комісією, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг, на рівні 12,47 дол. за тис. куб. м.

Всього за перший квартал поточного року «Нафтогаз» імпортував 2,01 млрд куб. м природного газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу України», вартість імпортованого газу в першому кварталі 2015 року становила 301 дол. за тис. куб. м.

У 1-му кварталі 2016 року Україна не здійснювала закупівлю російського газу. Основними постачальниками в цей період були Польша, Угорщина і Словаччина.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів.