Гройсман попросив українців не панікувати через нові ціни на газ: Все буде адресно компенсовано

Встановлення ринкової ціни на газ дасть змогу провести модернізацію державного газовидобувного холдингу «Укргазвидобування» і, таким чином, збільшити власний видобуток газу, сказав під час Години запитань до уряду у парламенті прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він наголосив, що питання ціни на газ в Україні тривалий час залишалося корупційним. «Впровадження різних цін, коли одні купували за однією ціною, інші за іншою, призводило до «пересортування». Мільярди кубів газу списували на населення, а відтак продавали його за комерційною ціною. Що робили далі? Знищували національну систему газовидобутку. Постійне зменшення власного видобутку призводило до залежності від імпорту газу - залежності від Росії. Крім того, жодних заходів з енергозбереження не проводилося», - зазначив очільник уряду.

Він уточнив, що попередній уряд - уряд Арсенія Яценюка - вжив ряд заходів із скорочення споживання газу і перевів українських споживачів «з російської газової труби на європейську».

«Наше завдання - стати незалежною країною. Для цього нам треба максимально збільшити видобуток, зменшити споживання за рахунок енергоефективності та впровадження альтернативних джерел енергії. Крім того, хотів би наголосити, що занижена ціна на газ, яка завжди пропонувалася «Укргазвидобуванню», знищувала підприємство. Не було жодної модернізації, жодного розвитку. А сьогодні встановлено одну ціну на газ, і це дасть змогу збільшити видобуток, ліквідувати корупційні схеми на «пересортуванні», - сказав Гройсман.

При цьому він вкотре нагадав, що приводу для паніки у зв'язку з ринковою ціною на газ немає.

«Той, хто має невеликі доходи і потребу в компенсації, все отримає. Все буде адресно компенсовано. Тому жодної паніки», - наголосив Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України, як і планував, з 1 травня поточного року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни. У свою чергу, очільник уряду Володимир Гройсман наголосив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дасть змогу усунути всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.