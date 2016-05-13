"Укренерго" протягом першого кварталу скоротив збиток вдвічі

Збиток Національної енергетичної компанії "Укренерго" від передачі електроенергії в січні-березні поточного року склав 910,3 мільйона гривень, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року (1,826 мільярда гривень).

Про це говориться в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, дохід "Укренерго" в першому кварталі збільшився порівняно з січнем-березнем 2014 року на 3% – до 699,193 мільйона гривень. Фактичні обсяги передачі електроенергії магістральними мережами за січень-березень 2015 року скоротилися на 2,7% порівняно з січнем-березнем 2014 року - до 33,518 мільярда кВт/год.

Тариф на послуги з передачі електроенергії в січні-березні 2015 року збільшився порівняно з січнем-березнем 2014 року на 5,9% - до 2,086 копійки за кВт/годину.

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Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

"Укренерго" 2015 року отримала 820,4 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток у розмірі 1,2 мільярда гривень. Чистий дохід "Укренерго" від передачі електроенергії в 2015 році зріс порівняно з 2014 роком на 76,4% – до 5,433 мільярда гривень.