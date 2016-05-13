Газові плани Гройсмана: до 2020 року збільшити видобуток на 8 мільярдів кубів

Україна розраховує до 2020 року збільшити видобуток газу на 8 млрд кубометрів, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час робочої поїздки до Харківської області.

У 2015 році, за даними Держстату, обсяг видобутку газу в Україні становив 19,2 млрд кубометрів.

На думку очільника уряду, встановлення ринкової ціни на газ дасть змогу провести модернізацію державного газовидобувного холдингу «Укргазвидобування». Це й стане запорукою зростання обсягів видобутку газу і, як наслідок, досягнення енергетичної незалежності країни в цілому.

«Ми починаємо відновлення видобутку власного газу. Ринкова ціна на газ до 2020 року дасть змогу за плановими показниками на 8 млрд кубометрів збільшити видобуток. У цей період часу ми можемо стати повністю незалежними», - сказав прем'єр-міністр.

Раніше Гройсман зазначив, що попередній уряд - уряд Арсенія Яценюка - вжив ряд заходів для скорочення споживання газу і перевів українських споживачів «з російської газової труби на європейську». Завдання нового уряду - зробити Україну незалежною країною.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України, як і планував, з 1 травня цього року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни. У свою чергу, голова уряду Гройсман наголосив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дасть змогу усунути всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.