США позитивно оцінюють запровадження в Україні ринкової ціни на газ – прес-служба Кабміну

Уряд США позитивно оцінює введення в Україні єдиної ринкової ціни на газ для всіх споживачів, закріпленої спеціальним рішенням українського уряду.

Як повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України, про це сказав віце-президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Згідно з повідомленням, Гройсман поінформував віце-президента США про перші кроки нового уряду.

«Віце-президент США позитивно оцінив рішення уряду встановити єдину ринкову ціну на газ і назвав його свідченням рішучості Кабінету міністрів у боротьбі з корупцією в енергетичній сфері», - зазначили в прес-службі.

Раніше віце-президент США провів телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком. Сторони домовилися найближчим часом підписати угоду про виділення Києву третього траншу кредитних гарантій від уряду США в обсягу 1 млрд дол. Перші транші Україна одержала у 2014 і 2015 роках.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України, як і планував, з 1 травня поточного року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни. У свою чергу, очільник уряду Володимир Гройсман наголосив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дасть змогу усунути всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.