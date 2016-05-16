"Укртрансгаз" почав ремонт реверсного газопроводу в напрямку Польщі
Зазначається, що під час ремонтних робіт планується переукласти 4 кілометри газопроводів.
Держкомпанія "Укртрансгаз", оператор газотранспортної системи України, почала плановий ремонт реверсивного газопроводу "Комарно-Дроздовичі", по якому газ може імпортуватися із Польщі до України, про це повідомляє прес-служба компанії.
Згідно з повідомленням, ремонтні роботи триватимуть два місяці, протягом яких планується переукласти 4 кілометри газопроводів.
Проведення ремонтних робіт не вплине на транзит газу для європейських споживачів. Під час ремонту імпорт газу до України здійснюватиметься зі Словаччини та Угорщини, йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 травня призупинила імпорт природного газу з Польщі. У квітні поточного року з цієї країни Україна імпортувала 92 мільйони кубометрів газу, що становить близько половини імпорту "блакитного палива" в цей період.
Також раніше повідомлялося, що "Укртрансгаз" з 16 травня призупинить польський маршрут реверсних поставок газу для проведення комплексу планово-запобіжних робіт, які будуть здійснюватися протягом двох місяців.
У січні-квітні імпорт газу до України з ЄС скоротився майже на 40% - до 2,9 мільярда кубометрів.