Транзит російського газу через Україну з початку травня збільшився на 17%

Транзит російського газу через територію України в Європейський Союз, Молдову і Туреччину в першій половині травня 2016 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 17% - до 3,2 мільярда кубометрів, повідомляє прес-служба держкомпанії "Укртрансгаз".

Всього з початку 2016 року компанія транспортувала для європейських споживачів 28,1 мільярда кубометрів газу, що на 7,7% більше показника за аналогічний період минулого року.

За даними оператора, на даний час добовий режим транспортування "блакитного" палива для потреб європейських споживачів становить 211 мільйонів кубометрів.

"Транзит здійснюється згідно з контрактними зобов'язаннями: вчасно і в повному обсязі", - підкреслюють в "Укртрансгазі".

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Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" запропонував "Газпрому" провести переговори щодо вартості послуг з транзиту російського газу в ЄС після того, як 29 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові правила ціноутворення на даний вид послуг.

Однак згідно з існуючим контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом", за яким сторони сперечаються в Стокгольмському арбітражі, вартість послуг з транзиту російського газу через Україну прив'язується до ціни на газ.

Як очікується, нова система тарифоутворення повинна призвести до подорожчання послуг України з транзиту російського газу в ЄС. Але за наявності спірного контракту, складеного згідно шведському праву, ціна транзиту може бути змінена лише за згодою сторін або рішенням Стокгольмського арбітражу.

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Довідка УНІАН. Транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України протягом 2014 року знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 мільярда кубометрів, протягом 2015 року збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 мільярда кубометрів.

Згідно з транзитним контрактом між Україною та Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК "Нафтогаз України" звернулася в Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським "Газпромом", а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.