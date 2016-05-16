Нацкомісія з тарифів заявляє про встановлення єдиних правил гри на ринку електроенергії
Голова відомства Дмитро Вовк зазначив, що НКРЕКП встановила правила гри, які раніше були відсутніми.
"Ми дали ринку прогнозованість, якої раніше не було, тому що відсутній взаємозв'язок між тарифоутворенням ТЕС в Україні, ціною вугілля в Україні і міжнародними цінами на вугілля, а тепер ця взаємозв'язок встановлена", - таку думку висловив глава Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк
"Індекс API2 не викликає запитань ні в кого, хто працює в секторі. Тому що цей індекс є ключовими для Європи. Це поставки на умовах CIF з калорійністю 6 тисяч кілокалорій. 90% деривативів, які торгуються вугілля, торгуються на базі API2. API2 оновлюється на щотижневій основі міжнародною компанією McCloskey, яка покриває практично всі енергетичні ринки в усьому світі", - пояснив Дмитро Вовк.
За словами Дмитра Вовка, індекс API2 є найбільш релевантним для Європи. Він складається з міксу низки постачальників вугілля, до якого відносяться й континентальні поставки та постачання морським шляхом.
"Якщо говорити про подальші кроки з лібералізації ринку, то ключовим буде прийняття закону про ринок електричної енергії. З цим же пов'язано прийняття вторинного законодавства комісією. Комісія до прийняття закону запустила написання вторинного законодавства. Нам допомагає словацький регулятор, який виграв тендер з технічної підтримки Комісії. Вони на регулярній основі знаходяться у нас і консультують щодо розробки вторинного законодавства", - зазначив Дмитро Вовк.
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Нагадаємо, з 1 травня Кабінет Міністрів ввів єдину оптову ціну на природний газ, що поставляється населенню, бюджетним та промисловим підприємствам теплової енергетики (ТКЕ), до економічно обґрунтованого рівня. У квітні регулятор (НКРЕКП) затвердив ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі ціни вугілля.