Нацкомісія з тарифів заявляє про встановлення єдиних правил гри на ринку електроенергії

"Ми дали ринку прогнозованість, якої раніше не було, тому що відсутній взаємозв'язок між тарифоутворенням ТЕС в Україні, ціною вугілля в Україні і міжнародними цінами на вугілля, а тепер ця взаємозв'язок встановлена", - таку думку висловив глава Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк

"Індекс API2 не викликає запитань ні в кого, хто працює в секторі. Тому що цей індекс є ключовими для Європи. Це поставки на умовах CIF з калорійністю 6 тисяч кілокалорій. 90% деривативів, які торгуються вугілля, торгуються на базі API2. API2 оновлюється на щотижневій основі міжнародною компанією McCloskey, яка покриває практично всі енергетичні ринки в усьому світі", - пояснив Дмитро Вовк.

За словами Дмитра Вовка, індекс API2 є найбільш релевантним для Європи. Він складається з міксу низки постачальників вугілля, до якого відносяться й континентальні поставки та постачання морським шляхом.

"Якщо говорити про подальші кроки з лібералізації ринку, то ключовим буде прийняття закону про ринок електричної енергії. З цим же пов'язано прийняття вторинного законодавства комісією. Комісія до прийняття закону запустила написання вторинного законодавства. Нам допомагає словацький регулятор, який виграв тендер з технічної підтримки Комісії. Вони на регулярній основі знаходяться у нас і консультують щодо розробки вторинного законодавства", - зазначив Дмитро Вовк.

Читайте такожНКРЕКП з травня підвищує тариф на відпуск електроенергії атомними станціями

Нагадаємо, з 1 травня Кабінет Міністрів ввів єдину оптову ціну на природний газ, що поставляється населенню, бюджетним та промисловим підприємствам теплової енергетики (ТКЕ), до економічно обґрунтованого рівня. У квітні регулятор (НКРЕКП) затвердив ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі ціни вугілля.