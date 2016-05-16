Вартість Brent вперше цього року перевищила $49

Ціна нафти марки Brent вперше з 5 листопада 2015 року досяг $49 за барель, що на 2,38% вище попереднього закриття, повідомляє РБК з посиланням на дані біржі ICE.

"Станом на 15:07 вартість липневого ф'ючерсу перевищила цю позначку і склала 49,01 долара, о 15:10 піднялася до 49,05 долара, проте потім за кілька хвилин - відкотилася до 48,96 долара", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що причиною зростання цін на нафту стала публікація доповіді Goldman Sachs. У Goldman вказали на зниження виробництва нафти через несподівані перебої з поставками. Цей фактор, а також стійкий попит призвели до того, що надлишок на ринку зник.

У результаті банк підвищив прогноз вартості WTI в другій половині 2016 року до 50 доларів за барель з 45 доларів, які прогнозувалися в березні.

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"На тлі прогнозу вранці в понеділок ціна Brent підняла вище 48 доларів за барель. В 9:40 вона склала 48,46 долара за барель, що на 1,32% перевищувало рівень попереднього закриття", - резюмує видання.