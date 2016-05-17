Суд "Нафтогазу" з "Газпромом" затягнеться ще на півроку

Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольма проведе усні слухання за позовами держхолдингу "Нафтогаз України" і російського монополіста "Газпрому" про умови контракту про транзит природного газу через територію України у 2009-2019 роках) і перегляд ціни на російське паливо в кінці листопада – початку грудня 2016 року, а винесення рішення арбітрами планується до кінця січня 2017 року.

Про це йдеться в квартальному звіті "Газпрому", опублікованому на сайті російської газової компанії.

"13 жовтня 2014 року НАК "Нафтогаз України" звернулася в Арбітражний інститут Торгової палати р. Стокгольма, Швеція, з проханням про арбітраж до ПАТ "Газпром" з вимогами:... 3) зобов'язати ПАТ "Газпром" виплатити НАК "Нафтогаз України" компенсацію за ненадані для обсяги транзиту газу в розмірі 3,2 мільярда доларів США, а також відсотки на цю суму... 16 жовтня 2015 року ПАТ "Газпром" подала в арбітраж відгук на позов НАК "Нафтогаз України"... Усні слухання по справі заплановані на кінець листопада - початок грудня 2016 року, винесення рішення арбітрами планується до кінця січня 2017 року", - йдеться в повідомленні "Газпрому".

"16 червня 2014 року НАК "Нафтогаз України" звернулася в Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольма, Швеція, з проханням про арбітраж до ПАТ "Газпром" з вимогами про ретроактивном зміні ціни на природний газ... 14 березня ПАТ "Газпром" подала в арбітраж відповідь на відгук НАК "Нафтогаз України"... Усні слухання по справі заплановані на вересень-жовтень 2016 року, винесення рішення арбітрами планується наприкінці 2016 року - початку 2017 року" - повідомляється про контракт про перегляд ціни на російський газ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк очікував, що до кінця 2016 року Стокгольмський арбітраж прийме рішення за двома позовами до "Газпрому" на користь НАК "Нафтогаз України", який вимагає від російського газового монополіста 22,7 мільярда доларів.

"Україна ще в минулому році почала судові спори проти російського "Газпрому" за двома контрактами. Перший – це контракт купівлі-продажу російського газу – УНІАН): Україна вимагає від Російської Федерації 14,5 мільярда доларів. Другий – це транзитний контракт, згідно з яким Україна вимагає від російського "Газпрому" 8,2 мільярда доларів", - говорив Яценюк.

У жовтні 2014 року "Нафтогаз України" звернулася в Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським "Газпромом", а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.

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У червні 2014 року компанія "Нафтогаз України" також подала позов до російського газового монополіста "Газпрому" в Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольма. Крім перегляду ціни на російське паливо, що різко зросла з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину - до 485 доларів за тисячу кубометрів, в позовній заяві "Нафтогазу" міститься вимога до "Газпрому" повернути 6 мільярдів доларів, які українська компанія переплатила з 2010 року.

Україна хоче переглянути в цілому умови газового контракту з "Газпромом" від 2009 року.