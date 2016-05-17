Борг споживачів перед "Київенерго" Ахметова зріс до 822 мільйонів

Загальна заборгованість столичних споживачів електроенергії перед "Київенерго" у квітні 2016 року зросла на 2,5% і досягла 822,5 мільйона гривень, повідомила прес-служба компанії.

Найбільше зростання заборгованості за електроенергію - серед підприємств комунальної сфери, зокрема, "Київводоканалу", а також установ, які фінансуються районними бюджетами, та житлово-експлуатаційних об'єднань. Сумарно ці споживачі збільшили свою заборгованість перед "Київенерго" у квітні на 32,8 мільйона гривень - до 447,3 мільйона гривень.

У квітні "Київводоканал" збільшив свої борги на 25 мільйонів гривень, до 287,6 мільйона гривень, а "Київпастранс" - на 6,5 мільйона гривень, до 32,7 мільйона гривень.

Населення столиці України в квітні зменшило свою заборгованість на 2,4 мільйона гривень, до 218,8 мільйона гривень. Тенденцію до скорочення заборгованості продемонстрували всі райони, крім Печерського та Святошинського. Найбільший рівень заборгованості був зафіксований серед мешканців Дарницького, Деснянського та Солом'янського районів.

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Довідка УНІАН. "Київенерго" забезпечує споживачів Києва електричною та тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. "Київенерго" має 5 структурних підрозділів, у тому числі дві філії - "Енергосервіс" і сміттєспалювальний завод "Енергія". Чисельність працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належить енергохолдингу українського мільярдера Ріната Ахметова ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.