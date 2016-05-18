Угорщина може розширити маршрут реверсних поставок газу в Україну

Оператор угорської газотранспортної системи компанія FGSZ Ltd вивчає побажання українських трейдерів з розширення реверсного маршруту з Україною, повідомляє прес-служба держкомпанії "Укртрансгаз".

Згідно з повідомленням, компанію FGSZ Ltd цікавить прогнозована завантаженість інтерконектора між Угорщиною та Україною на період 2019-2035 років.

"Вивчення побажань трейдерів проводиться з метою розробки стратегії розвитку угорської ГТС на цей період", - уточнюється в прес-службі.

У держкомпанії нагадують, що минулого року між "Укртрансгазом" та FGSZ Ltd було підписано договір про поєднанні транскордонних газопроводів (договір про интерконнекторе) між Україною та Угорщиною.

Договір стосується всіх газопроводів, які перетинають українсько-угорський кордон і повністю відповідає сучасному енергетичному законодавству ЄС. В цьому сенсі це перша подібна угода між "Укртрансгазом" та оператором ГТС сусідньої країни Євросоюзу.

"Згідно намірам Європейської комісії, це угода служить зразком для інших договорів про интерконнекторе між операторами ГТС країн - членів Євросоюзу і "Укртрансгазом", - підкреслили в держкомпанії.

На даний час потужність інтерконектора в напрямку Угорщини складає 26 мільярдів кубометрів на рік, в напрямку України – 6,1 мільярда кубометрів на рік.

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Як повідомляв УНІАН, 2015 року, за даними "Укртрансгазу", Україна імпортувала з Словаччини найбільше газу - 9,7 мільярда кубометрів, з Угорщини та Польщі - 0,5 і 0,1 мільярда кубометрів відповідно.

16 травня "Укртрансгаз" почав плановий ремонт реверсивного газопроводу "Комарно-Дроздовичі", по якому газ може імпортуватися із Польщі в Україну. Очікується, що він триватиме до середини липня.

Під час ремонту імпорт газу до України буде здійснюватися зі Словаччини та Угорщини.