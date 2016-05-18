Іран має намір збільшити експорт нафти в травні на 60% - ЗМІ

Іран має намір збільшити експорт нафти в травні до 2,1 мільйона барелів на день, що на 60% вище показників 2015 року, повідомляє Прайм з посиланням на Reuters.

"Агентство зазначає, що після зняття з країни західних санкцій експорт нафти значно зріс, і в квітні зафіксовано найвищі показники з січня 2012 року. Збільшення експорту пояснюється, в тому числі, й усуненням браку нафтових танкерів, з якою країна зіткнулася після зняття санкцій у січні", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що постачання нафти з Ірану до азіатських країн в квітні становили 1,7 мільйона барелів на день, що на третину більше за показники 2015 року, зазначив співрозмовник агентства. На травень Тегеран запланував поставки на азіатські ринки в межах 1,6 мільйона барелів на день. Найбільшим покупцем Ірану залишається Китай (у квітні - 840 тисяч барелів на день), у травні планується 620 тисяч барелів.

Спостерігається значний ріст експорту нафти до європейських країн. За даними джерела агентства, в квітні Тегеран поставляв в Європу 487 тисяч барелів на день, у травні планується поставляти 400 тисяч барелів нафти на день. Зокрема, плани щодо поставок до Іспанії в травні становлять 32 тисячі барелів на день, у Греції - 65 тисяч.

Читайте такожІран хоче качати свою нафту через трубопровід Одеса-Броди

"У квітні керуючий директор Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Рукнеддин Джаваді (Rokneddin Javadi) говорив, що експорт нафти досягне 2 мільйонів барелів на добу протягом найближчого місяця, а на досанкційний рівень країна вийде в червні. Як зазначає NIOC, 2011 року Іран експортував близько 2,2 мільйона барелів на добу, а видобуток становила близько 4 мільйонів барелів", - резюмує видання.