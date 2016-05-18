У Комітеті ВР з економічної політики очікують адекватних цін для держпідприємств на аукціонах

«Сподіваюсь, що затверджені вимоги посприяють його ефективному продажу», - заявив депутат від «Народного фронту», голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.

«Попередній уряд декілька разів подавав у Верховну Раду законопроект, який би дав можливість приватизувати ОПЗ. Нам вдалося зняти обов'язковість продажу 5-10% пакетів акцій. Це заслуга попереднього уряду і парламенту і я радий, що нинішній уряд підтримує цю ініціативу. Повинна бути конкуренція, але щоб забезпечити конкуренцію, треба спочатку забезпечити відкритий доступ всім бажаючим іноземним інвесторам», - сказав Андрій Іванчук.

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Голова комітету зазначив, що борг перед компанією Ostchem Дмитра Фірташа є фіктивним. Він повідомив, що продавати ОПЗ із зобов'язанням нового власника повернути борг Фірташу є злочином, і сказав, що звернеться із цього питання до Генеральної прокуратури.

«Я хотів би сказати, заборгованість у 5 млрд гривень компанії Ostchem Одеським припортовим заводом - це злочин. Це фіктивна заборгованість, яка була сформована за рахунок зловживань посадовими особами режиму Януковича - для того, щоб вкрасти державне підприємство. Погашення цієї заборгованості в будь-якій мірі - це злочин, тому що заборгованість сформована фіктивно. Якщо ми зобов'яжемо покупця віддати 5 млрд гривень, то ця сума не надійде до Державного бюджету. Аукціон, який сформує адекватну ціну, - це найкращий спосіб для продажу підприємства», - резюмував Іванчук.