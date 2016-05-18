"Нафтогаз" не платитиме "Газпрому" за спожитий бойовиками газ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не брала паливо від російського монополіста "Газпрому" на пунктах входу в українську газотранспортну систему, що знаходяться на непідконтрольної українському уряду території.

Про це йдеться в заяві "Нафтогазу", опублікованому у зв'язку з вимогами російського "Газпрому" заплатити 0,67 мільярда доларів за газ, нібито поставлений споживачам Донецької та Луганської областей у період з лютого 2015 року по квітень 2016 року.

"НАК "Нафтогаз України" не купує газ у ПАТ "Газпром" з листопада 2015 року, а до цього компанія імпортувала газ виключно через пункти входу до ГТС на підконтрольній території Україні. Всі куплені "Нафтогазом" обсяги газу враховано сторонами та оплачено "Нафтогазом", - повідомили в українському держхолдингу.

У "Нафтогазі" нагадали, що всі спірні моменти щодо взаємних вимог з "Газпромом" оформлені у вигляді позовів, які знаходяться на розгляді Арбітражного суду Стокгольма.

"У січні 2016 року Єврокомісія і Україна запропонували російській стороні провести переговори про врегулювання порушень "Газпромом" українського законодавства та законодавства ЄС. До цього часу російська сторона ухилялася від проведення переговорів. "Нафтогаз" залишається відкритим для обговорення всіх спірних питань", - йдеться в заяві компанії.

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Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

НАК є основним постачальників газу українським споживачам. Основні напрями отримання палива з Росії через "Газпром" і з Європи через постачальників Словаччини, Угорщини та Польщі. Україна припинила купувати російський газ восени 2015 року і зиму 2016 року повністю провела на наявних запасах, а також закупівлі газу на європейських напрямках.