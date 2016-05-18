У Росії допускають новий обвал цін на нафту через кризу в Китаї

Проблеми в економіці Китаю можуть повернути нафтові ціни до рівня початку року, повідомляє РБК з посиланням на заяву заступника голови Мінфіну Максима Орєшкіна.

"Заступник голови Мінфіну РФ Максим Орєшкін попередив, що уповільнення зростання економіки Китаю може повернути світові ціни на нафту до рівня, на якому вони перебували до початку 2016 року. Вартість бареля Brent в середу становить близько 49 доларів, тоді як у січні 2016 року вона коливалась між 30 та 40 доларами, а в середині місяця ціна падала навіть нижче 28 доларів", - йдеться в повідомленні.

"Серйозні проблеми в китайській економіці можуть призвести до повторення обвалу цін на нафту, що ми вже бачили на початку року. На ці ризики варто звертати увагу при формуванні економічної політики, від них не можна відмахуватися. Всю політику потрібно вибудовувати з урахуванням ризику рецесії в Китаї", - зазначив він.

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За підсумками першого кварталу 2016 року, ВВП Китаю зріс в річному обчисленні на 6,7% (до 2,44 трильйона доларів), що стало найгіршим результатом за сім років (у першому кварталі 2009 року приріст ВВП склав 6,2%). Для порівняння, у першому кварталі 2015 року ВВП Китаю зріс на 7%, у четвертому кварталі - на 6,8%, а в цілому за 2015 рік - на 6,9%. За оцінкою Мінекономрозвитку РФ, ВВП Росії в першому кварталі 2016 року скоротився у річному численні на 1,4%.

На початку травня 2016 року міжнародне рейтингове агентство Standard&Рoor's попередило, що у разі різкого падіння інвестицій середній приріст економіки Китаю в 2017-2020 роках може скоротитися до 3,4%, що призведе до різкого падіння цін на нафту (до 20-30 доларів за барель). За оцінкою S&P, реалізація такого сценарію призведе до додаткового скорочення ВВП Росії на 5,5%.