Moody's знизило рейтинг імовірності дефолту ДТЕК Ахметова
Підкреслюється, що прогноз по всіх рейтингах компанії залишається негативним.
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг імовірності дефолту найбільшого приватного енергохолдингу України ДТЕК Ріната Ахметова з "Ca-PD" до "D-PD", повідомляє прес-служба агентства.
"Разом з тим Moody's підтвердило корпоративний рейтинг ДТЕК та рейтинг DTEK Finance Plc's на рівні "Ca", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що прогноз за всіма рейтингами залишається негативним.
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Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року агентство Moody's підтвердило рейтинг ДТЕК на рівні "Са", одночасно підтвердивши аналогічний рейтинг бондів холдингу на 750 мільйонів доларів зі строком погашення 2018 року.