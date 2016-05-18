Moody's знизило рейтинг імовірності дефолту ДТЕК Ахметова

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг імовірності дефолту найбільшого приватного енергохолдингу України ДТЕК Ріната Ахметова з "Ca-PD" до "D-PD", повідомляє прес-служба агентства.

"Разом з тим Moody's підтвердило корпоративний рейтинг ДТЕК та рейтинг DTEK Finance Plc's на рівні "Ca", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що прогноз за всіма рейтингами залишається негативним.

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Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року агентство Moody's підтвердило рейтинг ДТЕК на рівні "Са", одночасно підтвердивши аналогічний рейтинг бондів холдингу на 750 мільйонів доларів зі строком погашення 2018 року.