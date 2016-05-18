ЗАЕС відключила від мережі енергоблок №4 через спрацювання системи захисту

Запорізька атомна електростанція відключила від енергосистеми країни блок №4 з-за відключення генератора блоку дією електричних захистів, повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатом".

"18 травня 2016 року о 15:02 дією електричних захистів відключився генератор енергоблоку №4 Запорізької АЕС від мережі. Причини спрацьовування захисту з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, реакторна установка розвантажена до 10% теплової потужності. В роботі автоматики порушень немає. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

В даний момент в роботі перебувають 2 енергоблоку ЗАЕС сумарною потужністю 1650 МВт.

Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок було введено в експлуатацію 1984 року, другий - в 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - 1995 року. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни виріс з 2 до 22%.