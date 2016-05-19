За новими тарифами українці переплачуватимуть майже 10 мільярдів на рік - аналітик

За новою методикою визначення оптової ціни на електроенергію вартість вугілля з Донецької, Луганської та Дніпропетровської областей розраховується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну", що робить його дорожчим за вугілля в Польщі чи Росії, повідомляє Экономическая правда з посиланням на виконавчого директора Concorde Capital Андрія Геруса.

"У березні Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію споживачам. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля. А вже у квітні комісія, знову підвищивши тарифи для споживачів, ввела методику в дію", - йдеться у повідомленні.

Отже, відповідно до нової методики вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

"Взагалі прив'язка до певного індикативу - це однозначно краще, ніж коли ціну встановлює вручну чиновник. Втім, деталями можна дискредитувати будь-яку ідею", - підкреслюють в статті.

Амстердам/Роттердам/Антверпен (АРА) - це порти, куди приходить в основному південно- та північно-американське вугілля для продажу в Європі. Україна ж має надлишок вугілля, тому ціна "Роттердам плюс доставка" застосовуватиметься до вугілля, видобутого у Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.

Разом з тим, Україна ще знаходиться у "профіцитному" регіоні, бо і в Росії, і у Польщі також надлишок вугілля.

У жодному випадку ані в Польщі, ані в Росії нема такої ринкової ціни, як "Роттердам плюс доставка". Навпаки - у всіх випадках ціна нижча за "Роттердам".

Тобто ціна на вугілля завищена, як мінімум, на 15 доларів - вартість транспортування з Роттердама.

Загалом протягом року спалюється 25 мільйонів тонн вугілля. Якщо помножити на необов'язкові витрати у вигляді завищеної на 15 доларів ціни, то вийде, що втрачається не менше 375 мільйонів доларів або 9,5 мільярда гривень.

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Особливо прибутковою стає схема, якщо брати вугілля з копанок "ДНР-ЛНР", де його ціна 500-600 гривень, і завозити на "Центренерго" за ціною "Роттердам плюс доставка" (1 500 гривень). А от шахти Львівсько-Волинського регіону ці зміни ніяк не врятують від закриття - вони все одно не зможуть конкурувати з копанками "ЛНР-ДНР", де нема ПДВ, податків і витрат на безпеку.