Нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США

Світові ціни на нафту знижуються на тлі даних Міненерго США про несподіване тижневому збільшення запасів "чорного золота" в країні, які продовжують триматися на піку більш ніж за 80 років, а також на зростанні очікувань збільшення базової ставки ФРС вже в червні, повідомляє Прайм.

"Станом на 13:19 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent падала на 2,25% - до 47,83 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 1,89% - до 47,28 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міненерго США напередодні повідомило, що комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) протягом тижня, що завершився 13 травня, несподівано зросли на 1,3 мільйона барелів — до 541,3 мільйона барелів. Аналітики вважали, що показник за тиждень знизився на 2,833 мільйона барелів — до 537,167 мільйона барелів.

"При цьому, попри зростання запасів нафти, видобуток у США, за даними відомства, знизилася на 0,12%, до 8,791 мільйона барелів на добу. Крім того, запаси бензину скоротилися на 1%, до 238,1 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 2%, до 152,2 мільйона барелів", - підкреслює видання.

Аналітик UBS Джованні Стауново (Giovanni Staunovo) також вважає, що після того, як виробництво в Канаді відновиться, нафтовий ринок буде у другому кварталі перенасичений приблизно на 1 мільйон барелів на день, повідомляє Bloomberg.

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За словами аналітиків, думку яких наводить агентство, вартість нафти знижується також після публікації протоколу квітневого засідання Федрезерву США, яке відновило очікування підвищення процентних ставок у червні, якщо економічні дані вкажуть на посилення зростання в другому кварталі.