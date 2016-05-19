Запорізька АЕС підключила до мережі четвертий енергоблок після усунення пошкоджень блочного трансформатора, повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"19 травня 2016 року о 12:21 енергоблок №4 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після усунення пошкодження розрядника фази "С" блочного трансформатора. Ведеться набір потужності", - повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, на сьогодні в роботі на Запорізькій АЕС перебувають три енергоблоки. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Тривають планові ремонти енергоблоків №1, 2 і 3. Йдуть 153-е доба капітального ремонту енергоблоку №1, 95-е доба середнього ремонту енергоблоку №2 і 33-та доба капітального ремонту енергоблоку №3.

Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.

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Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС 18 травня відключила від енергосистеми країни блок №4 для усунення технічних несправностей.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію 1984 року, другий - в 1985, третій - 1986, четвертий - у 1987, п'ятий - у 1989, шостий - 1995 року. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни виріс з 2 до 22%.