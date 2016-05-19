У Росії створять власний сорт нафти для торгівлі на біржі
Планується транспортувати новий сорт важкої сірчистої нафти як окремий експортний потік обсягом до 30 мільйонів тонн.
Держкомпанія "Транснефть" має намір створити новий сорт нафти Urals Heavy, повідомляє Газета.ru з посиланням на віце-президента компанії Ігоря Кацала.
"Компанія планує транспортувати новий сорт важкої сірчистої нафти через морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області як окремий експортний потік обсягом до 30 мільйонів тонн", - йдеться в повідомленні.
Попередній вміст сірки в новому сорті складе 2,3%. Базою поставок стане нафта Урало-Поволзького регіону.
"Таким чином, з системи "Транснафти" будуть відправлятися на експорт чотири сорти: Urals, сибірська легка, ВСТО та Urals Heavy", - сказав Кацал.
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За словами віце-президента Транснафти Сергія Андронова, створення нового сорту дозволить підвищити якість нафти, що надходить на переробку до російських НПЗ та на експорт.
Як стало відомо, мито на експорт нафти з Росії зросте з 1 червня ще на 15 доларів.