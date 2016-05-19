У Росії створять власний сорт нафти для торгівлі на біржі

Держкомпанія "Транснефть" має намір створити новий сорт нафти Urals Heavy, повідомляє Газета.ru з посиланням на віце-президента компанії Ігоря Кацала.

"Компанія планує транспортувати новий сорт важкої сірчистої нафти через морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області як окремий експортний потік обсягом до 30 мільйонів тонн", - йдеться в повідомленні.

Попередній вміст сірки в новому сорті складе 2,3%. Базою поставок стане нафта Урало-Поволзького регіону.

"Таким чином, з системи "Транснафти" будуть відправлятися на експорт чотири сорти: Urals, сибірська легка, ВСТО та Urals Heavy", - сказав Кацал.

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За словами віце-президента Транснафти Сергія Андронова, створення нового сорту дозволить підвищити якість нафти, що надходить на переробку до російських НПЗ та на експорт.

Як стало відомо, мито на експорт нафти з Росії зросте з 1 червня ще на 15 доларів.