В Україні знову подорожчали всі види пального

У четвер, 19 травня, ряд мережевих азс підвищили роздрібні ціни на всі види палива.

Про це OilNews повідомили в "Консалтинговій групі "А-95".

"Лідером зростання стала заправна мережа AMIC, яка збільшила ціни на 0,72-0,94 гривні/літр. Подібне різке зростання обумовлене тим, що по середах в мережі традиційно проходять дисконтні акції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на заправках Shell, Socar, ОККО, "Татнефть" та "Азовнафтопродукт плюс" всі види палива подорожчали на 0,50 гривні/літр. Мінімальне зростання зафіксовано на АЗС мережі WOG, де бензини і ДП стали дорожчими на 0,10 гривні/літр.

"Ці зміни призвели до збільшення середніх роздрібних цін по Україні. Так, преміальні бензини додали в ціні 20 копійок/літр, А-92 подорожчав на 15 копійок/літр, ДТ стало дорожчим на 14 копійок/літр, вартість регулярних бензинів А-95 збільшилася на 13 копійок/літр", - зазначає видання.

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Мінімальні ціни на ДТ зафіксовано в мережах "БРСМ-Нафта" (17,32 гривні/літр) та "Укр-Петроль" (17,45 гривні/літр).

Найдешевший бензин А-95 на заправках "БРСМ-Нафта" (20,90 гривні/літр) і "Маршал" (21,08 гривні/літр).

Найдоступніші ціни на преміальні бензини зафіксовано на АЗС "Укрпетроль" (20,75 гривні/літр) та "БРСМ-Нафта" (21,99 гривні/літр).