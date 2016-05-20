НКРЕКП пропонує Міненерговугілля запровадити ренту на вугілля

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), звернулася в Міністерство енергетики та вугільної промисловості України з пропозицією розглянути питання доцільності запровадження рентної плати за вугілля.

Про це йдеться в листі комісії на адресу міністерства від 18 квітня, яке оприлюднив у Facebook 19 травня голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

"НКРЭКУ вважає необхідним розглянути доцільність внесення змін до законодавства щодо запровадження рентної плати за вугільну продукцію з боку Міненерговугілля", - йдеться в листі.

Також повідомляється, що компанією PricewaterhouseCoopers (PwS) було проведено аналіз системи оподаткування вугільної галузі різних країн світу, за результатами якого було зроблено висновок, що в більшості країн, які були включені в огляд, існує рента на вугільну продукцію.

Як зазначається, базою ренти в основному є виручка або прибуток до оподаткування. Рента, як правило, зменшує прибуток до оподаткування.

"Крім ренти основну податкове навантаження на підприємство формує податок на прибуток. З метою оцінки рівня навантаження на вугільну галузь був розрахований коефіцієнт кумулятивного податкового навантаження - частина податків, що сплачуються в ціні на вугілля", - йдеться в листі.

На думку НКРЕКП, запровадження рентної плати дозволить гармонізувати податкове законодавство для вуглевидобувної галузі з світовими практиками, створить джерело фінансування цільових програм у вугільному секторі, а також буде джерелом фінансування житлових субсидій в разі збільшення світових цін на енергоресурси.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

Згідно нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації вважається за формулою: "вартість вугілля в порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації компанії ДТЕК Ріната Ахметова і держкомпанія "Центренерго", стали продавати електроенергію на 15-20% дорожче. З урахуванням ПДВ новий тариф для них складе близько 1,3 гривні за кВт-годину, тоді як раніше він становив 1,18 гривні за кВт-годину.

Близько 70% видобутку вугілля припадає на підприємства енергохолдингу ДТЕК.