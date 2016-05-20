Необґрунтоване блокування рахунків "Енергоатому" становить небезпеку для країни - голова Міненерговугілля
Голова Міненерговугілля наголосив, що неможливість компанії оплачувати комплектуючі для проведення ремонтних та виробничих робіт створює небезпеку для країни.
Необґрунтоване блокування рахунків Національного оператора атомних станцій НАЕК "Енергоатом", що має місце в останні місяці, становить пряму загрозу для безпеки країни, сказав у ході Години запитань до уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.
"Виконавча служба заблокувала всі рахунки "Енергоатома", і причина мені незрозуміла. І неможливість оплачувати комплектуючі (для проведення планових ремонтних та виробничих робіт - УНІАН) створює небезпеку для країни", - сказав Насалик.
Він повідомив, що сьогодні, 20 травня, сталася зупинка на Южно-Українській атомній станції. "Але такі недоліки виникли не за день і не за місяць. Це наслідки неправильної роботи останні півтора року. Ми змінимо цю тенденцію. Але я звертаюсь за вашою (депутатською - УНІАН)", - сказав Насалик.
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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.
По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.
У січні-квітні 2016 року "Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 13,9% - до 13,912 мільярда гривень.
У березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатому" на загальну суму 200 мільярда гривень, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії.
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Напередодні - на початку березня - президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.