Необґрунтоване блокування рахунків "Енергоатому" становить небезпеку для країни - голова Міненерговугілля

Необґрунтоване блокування рахунків Національного оператора атомних станцій НАЕК "Енергоатом", що має місце в останні місяці, становить пряму загрозу для безпеки країни, сказав у ході Години запитань до уряду міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

"Виконавча служба заблокувала всі рахунки "Енергоатома", і причина мені незрозуміла. І неможливість оплачувати комплектуючі (для проведення планових ремонтних та виробничих робіт - УНІАН) створює небезпеку для країни", - сказав Насалик.

Він повідомив, що сьогодні, 20 травня, сталася зупинка на Южно-Українській атомній станції. "Але такі недоліки виникли не за день і не за місяць. Це наслідки неправильної роботи останні півтора року. Ми змінимо цю тенденцію. Але я звертаюсь за вашою (депутатською - УНІАН)", - сказав Насалик.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.

У січні-квітні 2016 року "Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 13,9% - до 13,912 мільярда гривень.

У березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатому" на загальну суму 200 мільярда гривень, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії.

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Напередодні - на початку березня - президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.