Електростанціям можуть дозволити експорт енергії за собівартістю

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України має намір запропонувати Кабінету міністрів дозволити атомних і теплових електростанцій експортувати електроенергію за собівартістю. Про це журналістам сказав глава міністерства Ігор Насалик

"Ми розробили рішення, яке має дві складові. Перше – хочемо дати можливість АЕС експортувати електроенергію в Білорусь за собівартістю і тим самим заробляти додаткові кошти. Друге – хочемо посилити потужність Бурштинського енергоострова, щоб дати можливість завантажити 5 блоків (ТЕС – УНІАН)", - сказав Насалик, уточнивши, що це питання буде підніматися на наступному засіданні Кабміну.

За його словами, міністерство пропонує експортувати лише додаткові обсяги електроенергії за собівартістю, а не за оптовою ринковою ціною.

Насалик зазначив, що атомні електростанції будуть продавати електроенергію за ціною, яка буде менше на 43 копійки за кВт/год оптової вартості.

При цьому міністр додав, що атомники на експорті зможуть заробити гроші на добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

"За рахунок того, що ми заробимо на експорті, ми не тільки наповнимо ринок, але і отримаємо кошти для добудови Х-3, Х-4", - зазначив Насалик.

При цьому він висловив надію, що Україна почне експортувати електроенергію в Білорусь і Молдову з 1 червня цього року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-квітні 2016 року в грошовому вираженні збільшила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 20,2% - до 60,1 мільйона доларів.

У квітні Україна експортувала електроенергію в Угорщину на 10,1 мільйона доларів, у Польщі – на 4,8 мільйона доларів, до Молдови – на 75 тисяч доларів.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, 1 травня 2016 року підвищила тариф на відпуск електроенергії для держкомпанії "Енергоатом", оператора всієї діючих АЕС України, на 8,4%, - до 45,42 копійки за кВт-год з 41,9 копійки за кВт-год.