Гройсман хоче провести нараду щодо ціноутворення на ринку пального

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір провести нараду з питань ціноутворення на ринку автомобільного палива за участю Антимонопольного комітету.

Про це він сказав в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на питання парламентаріїв про те, на якій підставі в Україні щотижня підвищується вартість бензину при постійній ціні на нафту, відсутності коливань валютного курсу, а також постійною величиною акцизних платежів.

"Ми бачимо, що синхронні дії трейдерів дійсно можуть мати ознаки змови з регулювання цін. Дивним чином на деяких АЗС це (зміна цін - УНІАН) відбувається синхронно. Минулого вівторка перший віце-прем'єр-міністр (Степан Кубів - УНІАН) направив звернення в Антимонопольний комітет з вимогою перевірити це питання. Я вважаю, що потрібно посилити роль Антимонопольного комітету в країні - з усіх питань. Я наступного тижня планую провести робочу нараду з керівництвом АМКУ для того, щоб ми розуміли, які у нас є правові інструменти швидкого реагування", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, неконтрольоване та необґрунтоване зростання цін на паливо в Україні також мало місце наприкінці 2015 - початку 2016 року. На той момент прем'єр-міністр Арсеній Яценюк ініціював розслідування картельної змови на ринку нафтопродуктів, а також закликав АМКУ і Міненерговугілля розібратися в ситуації. На той момент міністр енергетики Володимир Демчишин провів низку зустрічей з нафтотрейдерами, після чого ціни на паливо в Україні почали знижуватися.