Міненерговугілля підтримує введення в Україні ренти на видобуток вугілля

Міністерство енергетики і вугільної промисловості підтримує пропозицію Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про впровадження в Україні ренти за видобуток вугілля.

Про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик.

"Ми підтримуємо введення в Україні ренти на видобуток вугілля, але не зараз, а трохи пізніше", - сказав міністр, не уточнюючи конкретних дат.

При цьому він повідомив, що Міненерговугілля бачить ідею про запровадження ренти як можливість фінансування збиткових шахт за рахунок високорентабельних.

"З великих шахт ренту ми забираємо і перерозподіляємо на користь тих, які знаходяться у поганому стані", - уточнив Насалик.

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Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2016 року НКРЕКП звернулася в Міненерговугілля з пропозицією розглянути питання доцільності запровадження рентної плати за вугілля. "НКРЕКП вважає необхідним розглянути доцільність внесення змін до законодавства щодо запровадження рентної плати за вугільну продукцію з боку Міненерговугілля", - йдеться в листі комісії до міністерства.

На думку НКРЕКП, запровадження рентної плати дозволить гармонізувати податкове законодавство для вуглевидобувної галузі з світовими практиками, створить джерело фінансування цільових програм у вугільному секторі, а також буде джерелом фінансування житлових субсидій в разі збільшення світових цін на енергоресурси.