Найбільші міста окупованого Криму знеструмлено

В окупованому Криму зникло електропостачання Сімферополя, Севастополя, Феодосії, Ялти та інших міст, причини з'ясовуються. Про це повідомив "губернатор" Севастополя Сергій Міняйло, передають "РИА Новости".

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"Світла немає не тільки в Севастополі і Сімферополі, а й у Феодосії, Ялті та інших населених пунктах. Причини з'ясовуються", — сказав Міняйло.

За інформацією видання, відключення електропостачання в анексованому Сімферополі відбулося в 13.15-13.30 (мск.). У комерційних та адміністративних установах, а також на соціальних об'єктах вмикають резервні дизельні генератори. Мобільний зв'язок працює з перебоями.