Южно-Українська АЕС відключила від мережі другий енергоблок

Южно-Українська АЕС відключила від мережі енергоблок №2 через спрацювання системи автоматичної захисту.

Про це повідомляє прес-служба національної атомної генеруючої компанії "Енергоатом".

"20 травня 2016 року о 10:01 енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі через спрацьовування системи автоматичного захисту. Причини спрацьовування захисту з'ясовуються", - йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з інформацією прес-служби, зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу на АЕС немає. Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування станції.

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Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської обл. і є відокремленим підрозділом наек "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).