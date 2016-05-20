Ціни на нафту знижуються в очікуванні даних Baker Hughes

Світові ціни на нафту в п'ятницю вдень слабо дешевшають напередодні публікації даних американської нафтогазової сервісної компаній Baker Hughes про кількість бурових установок у США, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 14:22 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,33% - до 48,65 долара за барель, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,23%, до 48,56 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в п'ятницю Baker Hughes оприлюднить тижневі дані динаміки кількості бурових установок у США. Тижнем раніше їх число скоротилося на 9, або на 2,17%, і склало 406 штук. У річному вираженні показник знизився на 482 одиниці, або на 54,3%.

"Більш виражене зниження цін на нафту продовжує стримуватися перебоями у видобутку в різних регіонах світу. Так, пожежі в Канаді вивели деякі родовища з ладу. Мають місце також перебої з видобутком і транспортуванням "чорного золота" в Нігерії та Венесуелі. Також аналітики зазначають, що зниження рівня виробництва сланцевої нафти американськими виробниками надає підтримку нафтовим цінам", - підкреслює видання.

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"Через низькі ціни на нафту велика кількість американських виробників сланцевої нафти обмежила або припинила видобуток. Велике питання зараз, при якому рівні цін (на нафту - ред.) виробники сланцевої нафти відновлять виробництво" , - наводить агентство Bloomberg слова нафтового аналітика Global Risk Management Майкла Поулсена (Michael Poulsen).