"Енергоатом" розповів про співпрацю з ЄБРР та Euratom щодо підвищення безпеки українських АЕС

Як нагадують у прес-центрі оператора АЕС України, кредитні та гарантійні угоди з ЄБРР та Euratom на загальну суму 600 млн євро були підписані 25 березня 2013 року та 7 серпня 2013 року відповідно, ратифіковані Законами України від 15 травня 2014 року та набрали чинності 19 грудня 2014 року та 28 травня 2015 року відповідно.

Зазначається, що особливістю проведення закупівель за кредитні кошти є застосування у якості процедур «Принципів та правил закупівель ЄБРР». Крім того, за вимогою кредиторів, обладнання згруповано у тендерні пакети, що дає змогу оптимізувати кількість адміністративних процедур під час підготовки та проведення міжнародних тендерів та уніфікувати однакове обладнання на різних енергоблоках одного проекту.

За даними прес-центру, за обсягом закупівель, що проводяться одночасно, цей проект є безпрецедентним для українських АЕС. Під час підготовки такого обсягу документації у відповідності до критеріїв відкритих міжнародних торгів персонал компанії набуває відповідного досвіду. Представники ЄБРР, а також представники консультанта групи управління проектом консорціуму (AJC Development – Électricité de France) провели декілька тематичних семінарів для персоналу центрального офісу компанії та АЕС по підготовці документації міжнародних відкритих конкурсних торгів.

Так, після першого набутого досвіду проведення торгів по цьому проекту ЄБРР підсумував у листі на адресу президента компанії свої рекомендації до української сторони щодо поліпшення складу та змісту документів, які готуються компанією (насамперед це стосується технічних вимог до обладнання).

Відповідний лист ЄБРР було ретельно опрацьовано керівництвом компанії, групи управління проектом, підготовлені рекомендації та вказівки персоналу, який задіяний у підготовці документації конкурсних торгів щодо подальшого вдосконалення цих документів.

"НАЕК «Енергоатом» високо цінує співпрацю з ЄБРР та Euratom та планує набутий в міжнародних торгах досвід переносити також і на закупівлі, що проводяться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», - йдеться у повідомленні.

Довідка. На сьогодні із 54 тендерних пакетів по 8 пакетам проведено торги, укладено 6 контрактів (двоє торгів відмінено), в процедурі проведення знаходиться ще 10 торгів, ще 14 знаходяться на різних стадіях погодження перед оголошенням.