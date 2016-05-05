Паливо Westinghouse не отримало зауважень після року експлуатації на Южно-Українській АЕС – результати інспекції

Паливо американо-японської компанії Westinghouse, яке протягом року експлуатувалося на третьому енергоблоці Южно-Української АЕС, було перевірено та не отримало зауважень від інспекції за участю підрозділів Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", а також представників виробника.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Енергоатому".

"На думку фахівців Westinghouse, попередні підсумки свідчать про відсутність зауважень до обстеженим паливних збірок після першого року їх експлуатації", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби, інспектори провели перевірку тепловиділяючих збірок (ТВЗ-WR) в рамках "Програми дослідної експлуатації ТВЗ-WR компанії Westinghouse на енергоблоці №3" Южно-Української АЕС з 10 по 14 квітня поточного року. В ході перевірки було проінспектовано 8 тепловиділяючих збірок, які були відібрані за рекомендацією Westinghouse і відпрацювали в активну зону третього енергоблоку одну паливну кампанію.

Читайте такожАмериканська Westinghouse, яка постачає паливо для українських АЕС, розширює виробництво в Європі

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує 2016 року придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як 2015 року майже все паливо постачалося з Росії. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні минулого року ЮУАЕС підключила даний блок до енергосистеми країни.

Раніше глава Westinghouse Денні Пан заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України. У свою чергу, в Міненерговугілля відзначали, що Україна планує 2016 року використовувати паливо американсько-японської компанії Westinghouse на трьох блоках вітчизняних атомних станцій з 15. Крім того, у лютому 2016 року "Енергоатом" поставив на Запорізьку атомну електростанцію першу партію ядерного палива американської компанії Westinghouse.

Цього року Westinghouse поставить п'ять паливних збірок на Южно-Української і Запорізької АЕС. При цьому в компанії зазначають, що дане паливо в Україні працює безпечно та ефективно згідно специфікації реакторів Національної акціонерної компанії "Енергоатому".

Наприкінці квітня поточного року компанія Westinghouse розширила потужності з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР, які використовуються на українських АЕС.

Читайте такожWestinghouse і "Турбоатом" має намір збільшити потужність енергоблоків українських АЕС на 10%

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.