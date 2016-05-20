"Нафтогаз" повністю погасив кредит ЄБРР розміром $300 мільйонів

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виплатив останній транш кредиту разом з відсотками по відновлюваній кредитній лінії Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) розміром 300 мільйонів доларів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

"16 травня НАК "Нафтогаз України" виплатив останній транш позики з відновлюваної кредитної лінії, узгодженої з ЄБРР минулого року. Протягом грудня 2015 року та січня 2016 року "Нафтогаз" повністю використав доступні засоби по кредиту розміром 300 мільйонів доларів. Виплата відсотків і повернення кредиту були виконані вчасно", - повідомляє компанія.

Згідно з повідомленням, дана кредитна лінія продовжує діяти до 2018 року і "Нафтогаз" зможе скористатися нею протягом наступних двох опалювальних сезонів.

За даними прес-служби, всього протягом минулого опалювального сезону за кошти кредиту ЄБРР до України надійшло 1,7 мільярда кубометрів газу. Середньозважена вартість закупівлі газу в Європі за кредитні кошти в пункті поставки склала 193 долара за тисячу кубометрів. Постачальниками "Нафтогазу" за рахунок кредиту ЄБРР виступили компанії Noble Clean Fuels Limited, Engie SA, Axpo Trading AG, E. ON Global Commodities SE і Eni trading & shipping S. p.A., які були визначені за результатами конкурсної процедури закупівель.

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Як повідомляв УНІАН, ЄБРР у вересні 2015 року виділив "Нафтогазу" 300 мільйонів доларів на закупівлю газу у європейських компаній. Рішення було ухвалене Радою директорів банку 30 вересня і закріплено кредитними та гарантійними угодами, підписаними в ході українсько-німецького саміту в Берліні в середині жовтня.

За даними представництва ЄБРР в Україні, угоду було підписано на підставі рішення Ради директорів ЄБРР про виділення кредиту, а також після погодження сторонами реформи ключового енергохолдингу країни НАК "Нафтогаз України".

28 квітні 2016 року голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що компанія має намір погасити кредит перед ЄБРР в травні 2016 року.