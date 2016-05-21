Енергоблок №2 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі держпідприємства "Енергоатом", проводиться навантаження блоку до номіналу згідно з регламентом.

Обладнання першого енергоблоку працює у заданому режимі.

На третьому енергоблоці триває капітальний планово-попереджувальний ремонт.

Радіаційна обстановка на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційній фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

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Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом "Енергоатому". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.