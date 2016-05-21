Україна з 1 червня може почати експорт електроенергії до Білорусі - Насалик

Про це міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив в ефірі одного з телеканалів. «Україна з 1 червня, якщо підтримають постанову, яку я пропоную у середу прийняти, перейде до експорту електроенергії в Білорусь і Молдову», - заявив Насалик.

Читайте такожНацкомісія з тарифів заявляє про встановлення єдиних правил гри на ринку електроенергіїВін нагадав, що Україна три роки тому отримувала за експорт електроенергії $750 млн.

«Ми хочемо відновити цю загальну складову», - додав міністр.

У той же час він нагадав, що Україна на сьогодні не здійснює поставки електроенергії до тимчасово окупованих Криму та деяких територій Донбасу.

При цьому міністр висловив думку, що розслідування стосовно скандальних кримських контрактів, в яких Крим вказаний як російська територія, має бути поновлено у зв’язку з призначенням нового генерального прокурора України.

Раніше міністр повідомляв, що має намір запропонувати Кабінету міністрів дозволити атомним і тепловим електростанціям експортувати електроенергію за собівартістю, що дозволить заробляти додаткові кошти та посилити потужність Бурштинського енергоострова.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-квітні 2016 року в грошовому вираженні збільшила експорт електроенергії, у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, на 20,2% - до $60,1 млн. У тому числі у квітні Україна експортувала електроенергію до Угорщини на $10,1 млн, Польщі - на $4,8 млн, Молдови - на $75 тис.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, 1 травня 2016 року підвищила тариф на відпуск електроенергії для держкомпанії «Енергоатом», оператора всіх АЕС України, на 8,4%, - до 45,42 коп. за кВт-год з 41,9 коп. за кВт-год.