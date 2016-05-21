У Міненерговугілля склалася критична ситуація через блокування рахунків енергопідприємств - Насалик

18:57, 21 травня 2016
Енергетика
757

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості на сьогодні склалася критична ситуація через блокування рахунків енергетичних підприємств.

Фото УНИАН

Про це міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив в ефірі одного з телеканалів. «Ситуація на сьогоднішній день критична, я вам чесно кажу, починаючи від того, що заблоковані всі рахунки вже більше півроку, навіть «Енергоатому», а це основа енергетичної системи України, і рахунки не працюють. Заблоковані рахунки «Центренерго», йдуть судові рішення, навіть міністерство - і те заблоковано, не може оплачувати електроенергію», - заявив Насалик.

Читайте такожУкраїна з 1 червня може розпочати експорт електроенергії до Білорусі - НасаликМіністр повідомив, що має підтримку європейських партнерів України, які виділяють кошти на проведення повного фінансово-виробничого аудиту всієї структури міністерства, що дасть базу для оцінки поточної ситуації.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

У березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно «Енергоатому» на загальну суму 200 млрд грн, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії.

Перед цим президент Петро Порошенко заветував Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter