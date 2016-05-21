У Міненерговугілля склалася критична ситуація через блокування рахунків енергопідприємств - Насалик

Про це міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив в ефірі одного з телеканалів. «Ситуація на сьогоднішній день критична, я вам чесно кажу, починаючи від того, що заблоковані всі рахунки вже більше півроку, навіть «Енергоатому», а це основа енергетичної системи України, і рахунки не працюють. Заблоковані рахунки «Центренерго», йдуть судові рішення, навіть міністерство - і те заблоковано, не може оплачувати електроенергію», - заявив Насалик.

Читайте такожУкраїна з 1 червня може розпочати експорт електроенергії до Білорусі - НасаликМіністр повідомив, що має підтримку європейських партнерів України, які виділяють кошти на проведення повного фінансово-виробничого аудиту всієї структури міністерства, що дасть базу для оцінки поточної ситуації.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

У березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно «Енергоатому» на загальну суму 200 млрд грн, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії.

Перед цим президент Петро Порошенко заветував Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.