Іран на даний момент не має наміру заморожувати видобуток нафти

Іран не має наміру заморожувати видобуток нафти, оскільки країна не збільшить експорт нафти до досанкційного рівня раніше другої половини року, заявив управляючий директор Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Рукнеддін Джаваді (Rokneddin Javadi), повідомляє Прайм з посиланням на агентство Mehr.

"За словами Джаваді, експорт нафти Іраном сягне 2,2 мільйона барелів на день до середини літа. Раніше експорт нафти досягав цього показника до того, як до країни було застосовано санкції понад чотири роки тому", - йдеться в повідомленні.

"Уряд не планує на даний момент заморожувати або переривати нарощування видобутку нафти та експорт", - наводить слова Джаваді агентство Рейтер.

"Тому план з нарощування видобутку нафти продовжує діяти", - додав Джаваді.

Зазначається, що влада Ірану зустрінеться з партнерами по ОПЕК 2 червня.

Іран та "шістка" міжнародних переговірників раніше досягли історичного угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома. Багатомісячні переговори завершилися прийняттям спільного всеосяжного плану дій, виконання якого повністю зніме з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку РБ ООН, США і Євросоюзу.

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У квітні управляючий директор Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Рукнеддин Джаваді (Rokneddin Javadi) говорив, що експорт нафти досягне 2 мільйонів барелів на добу протягом найближчого місяця, а на досанкційний рівень країна вийде в червні.

Як зазначає NIOC, 2011 року Іран експортував близько 2,2 мільйона барелів на добу, а видобуток становив близько 4 мільйонів барелів.