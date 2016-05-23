Нафта дешевшає на тлі повідомлень з Ірану

Світові ціни на нафту в понеділок знижуються на тлі повідомлень, що Іран на даний момент не має наміру заморожувати рівень видобутку нафти, повідомляє Прайм.

"За станом на 08:09 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,49% - до 48,48 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,7% - до 48,07 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

У неділю управляючий директор Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Рукнеддин Джаваді (Rokneddin Javadi) заявив, що Іран не має наміру зараз заморожувати видобуток та експорт нафти, оскільки країна не повернулася до досанкційного рівня. За його словами, це відбудеться лише в середині літа, хоча раніше він говорив, що на бажаний рівень країна вийде в червні.

Дані заяви спричинили негативні настрої на ринку напередодні чергової зустрічі нафтовидобувних країн з питання заморозки рівня видобутку нафти, яка мала відбутися в червні у Відні.

Раніше за підсумками зустрічі у Досі 17 квітня нафтовидобувні країни не дійшли згоди по заморожуванню рівня видобутку "чорного золота". Низка країн ОПЕК, в першу чергу Саудівська Аравія, несподівано стали наполягати на участі в угоді ширшого кола учасників, зокрема Ірану. Іран, у свою чергу, заявляв про готовність обговорювати питання по заморожуванню тільки після виходу на досанкционный рівень 4 мільйона барелів на добу і визнав недоцільним брати участь у зустрічі в Досі.

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Крім того, на ціни впливають й дані від американської нафтосервісної компанії Baker Hughes, опубліковані в п'ятницю, які свідчать про те, що кількість нафтових бурових установок в США протягом минулого тижня не змінилася, а загальна кількість бурових установок в країні скоротилося незначно - на 2 одиниці, або на 0,5%, до 404 одиниць.