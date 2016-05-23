Бразилія може продати частку в нафтогазовому гіганті Petrobras на тлі корупційного скандалу

Уряд Бразилії може погодити продаж державної частки в бразильському нафтогазовому гігант Petrobras, навколо якого з 2014 року розгорається корупційний скандал, повідомляє Прайм з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

"Раніше повідомлялося, що уряд Бразилії розглядає питання продажу часток у державних активах, включаючи поштові компанії, транспортні холдинги і страхові компанії. За даними газети Globo, такі заходи уряд може вжити, щоб залучити капітал та оптимізувати державний сектор", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що список компаній, які підлягають частковій приватизації, поки уточнюється. Однак, за їхніми даними, уряд виконуючого обов'язки президента країни Мішеля Темера хоче продати контрольний пакет акції в підрозділі Petrobras і в компанії Eletrobras Furnas. Презентація для інвесторів може пройти вже в середині липня в Нью-Йорку, Лондоні та інших фінансових столицях.

Раніше бразильські ЗМІ повідомляли, що держава може продати частки в поштовій службі Бразилії Correios, державному монетному дворі Casa de Moeda і страховика Caixa Economica Federal. Крім того, розглядається часткова приватизація національного оператора аеропорту Infraero і більш ніж 200 невеликих компаній, що належать державної енергетичної компанії Eletrobras.

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Бразильська компанія Petrobras опинилася в центрі корупційного скандалу 2014 року, коли стало відомо, що кілька функціонерів підписували договори і отримували за це комісійні в розмірі 3% від суми контракту. Ці кошти в подальшому використовувалися для підкупу політиків і посадових осіб. За даними влади Бразилії, завищення цін і хабарі принесли авторам ідеї близько 3,8 мільярда доларів.