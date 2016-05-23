Запаси газу в українських сховищах збільшилися до 9 мільярдів кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 14 по 21 травня збільшилися на 1,1%, або на 96 мільйонів кубометрів, - до 9,019 мільярда кубометрів з 8,923 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу до підземних сховищ за станом на 21 травня становив близько 15,4 мільйона кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах.

Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники. До майбутнього опалювального сезону планується закачати в підземні сховища близько 8,2 мільярда кубометрів газу.