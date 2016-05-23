Goldman Sachs підвищив середню ціну нафти 2016 року
Аналітики підвищили прогноз середньої ціни на нафту марки Brent на 2016 рік до 45 доларів за барель.
Аналітики банку Goldman Sachs підвищили прогноз середньої ціни на нафту марки Brent на 2016 рік до 45 доларів за барель з колишніх 39 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на Bloomberg.
"При цьому експерти знизили прогноз ціни марки Brent на 2017 рік до 55 доларів за барель з 60 доларів. Банк також зберіг довгостроковий прогноз за ціною Brent на рівні 53-63 долара за барель на тлі зростання продуктивності в сланцевої індустрії США та поставок ОПЕК", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що аналітики Goldman подібним чином переглянули прогнози на WTI: до 45 доларів за барель з 38 доларів 2016 року до 53 доларів з 58 2017 року. Аналітики прогнозують, що в другій половині поточного року нафта WTI може коштувати 50-60 долара за барель. Експерти також зберегли прогноз на 2018 рік для WTI на колишньому рівні 60 доларів за барель.
"Крива витрат на видобуток сланцевої нафти вирівнюється, і галузь переорієнтовується з зростання обсягів видобутку на підвищення доданої вартості продукції, вважають експерти банку; середня беззбиткова ціна в сланцевої галузі становить 50-55 доларів за барель", - підкреслює видання.
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З початку літа 2014 року до кінця 2015 року ціни на нафту впали більш ніж втричі -зі 115 до 36 доларів за барель марки Brent, а 2016 року вже опускалися нижче 30 доларів. Фундаментально спад пояснюється високим рівнем видобутку у світі при замедлившемся попиті, в тому числі з-за ситуації в Китаї. Однак таке глибоке падіння (нижче 40-50 доларів) експерти все частіше стали пов'язувати з фінансовими факторами, включаючи зміцнення долара. У прогнозах ж вони в цілому єдині — низькі нафтові ціни надовго.