Goldman Sachs підвищив середню ціну нафти 2016 року

Аналітики банку Goldman Sachs підвищили прогноз середньої ціни на нафту марки Brent на 2016 рік до 45 доларів за барель з колишніх 39 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на Bloomberg.

"При цьому експерти знизили прогноз ціни марки Brent на 2017 рік до 55 доларів за барель з 60 доларів. Банк також зберіг довгостроковий прогноз за ціною Brent на рівні 53-63 долара за барель на тлі зростання продуктивності в сланцевої індустрії США та поставок ОПЕК", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аналітики Goldman подібним чином переглянули прогнози на WTI: до 45 доларів за барель з 38 доларів 2016 року до 53 доларів з 58 2017 року. Аналітики прогнозують, що в другій половині поточного року нафта WTI може коштувати 50-60 долара за барель. Експерти також зберегли прогноз на 2018 рік для WTI на колишньому рівні 60 доларів за барель.

"Крива витрат на видобуток сланцевої нафти вирівнюється, і галузь переорієнтовується з зростання обсягів видобутку на підвищення доданої вартості продукції, вважають експерти банку; середня беззбиткова ціна в сланцевої галузі становить 50-55 доларів за барель", - підкреслює видання.

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З початку літа 2014 року до кінця 2015 року ціни на нафту впали більш ніж втричі -зі 115 до 36 доларів за барель марки Brent, а 2016 року вже опускалися нижче 30 доларів. Фундаментально спад пояснюється високим рівнем видобутку у світі при замедлившемся попиті, в тому числі з-за ситуації в Китаї. Однак таке глибоке падіння (нижче 40-50 доларів) експерти все частіше стали пов'язувати з фінансовими факторами, включаючи зміцнення долара. У прогнозах ж вони в цілому єдині — низькі нафтові ціни надовго.