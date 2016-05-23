Україна за опалювальний сезон зменшила споживання газу на 14%

Україна в опалювальному сезоні 2015/2016 років у порівнянні з попереднім опалювальним сезоном зменшила споживання газу на 14%, до 16,4 млрд куб. м, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Зокрема, населення скоротило споживання до 9,6 млрд куб. м з 11,65 млрд куб. м, теплогенеруючі підприємства - до 6,38 млрд куб. м з 6,92 млрд куб. м, бюджетні організації - до 0,49 млрд куб. м з 0,53 млрд куб. м.

В опалювальний сезон 2014/2015 років обсяг споживання газу в країні становив 19,1 млрд куб. м.

«Завдяки спільним діям уряду, Держенергоефективності, місцевої влади, і головне – споживачів, за останні два роки спостерігається динаміка зменшення споживання газу населенням, теплогенеруючими підприємствами та бюджетними організаціями»,- цитує прес-служба Держенергоефективності главу служби Сергія Савчука.

Читайте такожЗапаси газу в українських сховищах збільшилися до 9 мільярдів кубів

Як повідомляв УНІАН, Україна за весь 2015 рік скоротила споживання природного газу порівняно з 2014 роком на 21% - до 33,727 млрд куб. м.

За словами екс-міністра енергетики Володимира Демчишина, в 2016 році планується скоротити імпорт природного газу порівняно з 2015 роком на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м з 16,4 млрд куб. м.

Уряд України з 1 травня встановив єдину ціну на газ для населення – 6 879 грн за 1 000 кубічних метрів, що дорівнює закупівельної вартості імпортованого в країну природного газу. До цього населення сплачувало газ за різними тарифами залежно від спожитого обсягу і сезону – 3 600 грн/тис. куб. м і 7 188 грн/тис. куб. м.